Волонтеры: для поиска Артема Пешехонова в Немане требуется эхолот

Водолазы, дайверы и просто неравнодушные жители Гусева, Советска, Немана уже больше месяца ищут Артема. А река безмолвствует... Фото: Александр КАТЕРУША

Для поиска Артема Пешехонова, который пропал в Немане, очень требуется эхолот. Об этом сообщают во «Вконтакте» волонтеры водолазной группы «ДобротворецЪ». - Выезд нашей поисковой группы будет 19 марта, - говорится в сообщении. - Мероприятия по поиску Артема планируются на два дня. Если у вас есть эхолот-структурсканер, вы готовы дать его нам в пользование на время проведения работ или готовы закупить и передать в пользование нашему сообществу, свяжитесь со Светланой по номеру телефона +7-905-280-10-52. Также можно воспользоваться телефоном горячей линии водолазной группы «ДобротворецЪ": 8-800-700-54-52.

Напомним, 17 февраля 7-летний Артем Пешехонов ушел из дома по улице Победы в городе Неман и пропал. Как вскоре выяснилось, он гулял по льду реки. Его друг рассказал следователям, что видел, как Артем провалился в полынью.

Поиски продолжаются.