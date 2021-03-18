В Калининградской области наблюдается снижение уровня преступности

Полицейские особенно результативно отработали расследования тяжких и особо тяжких преступлений. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня начальник УМВД России по Калининградской области генерал-майор полиции Игорь Илларионов выступил в Калининградской областной думе с докладом о результатах работы полиции в 2020 году.

Характеризуя общую ситуацию, начальник регионального УМВД отметил, что «состояние оперативной обстановки на территории области характеризовалось снижением на 9 процентов (с 14911 до 13573) числа зарегистрированных преступлений».

- Сотрудниками органов внутренних дел при этом было раскрыто 6648 преступлений, что на 0,5% больше, чем за 2019 год, - привел данные Игорь Илларионов.

В 2020 году полиция особенно результативно отработало расследования тяжких и особо тяжких преступлений.

- За год раскрыто 227 тяжких и особо тяжких преступлений против личности, что на 13,5% больше, чем годом ранее (200), раскрываемость преступлений этой категории составила 97 процентов, - отметил генерал-майор полиции.

Кроме этого, за год:

- снизилось количество преступлений против собственности - на 6,6% (с 9519 до 8888),

- значительно меньше совершено краж на 11,2% (с 6675 до 5930), в том числе: квартирных на 35,2% (с 474 до 307), краж транспортных средств на 9,1% (с 77 до 70), разбойных нападений на 24,4% (с 45 до 34), грабежей на 14,7% (с 348 до 297), угонов на 15,3% (со 118 до 100), поджогов на 21,6% (со 111 до 87).

В области наблюдается и снижение уровня преступности среди несовершеннолетних.

- Число преступлений, совершенных подростками, сократилось на 20,7 процентов, - подчеркнул Илларионов.