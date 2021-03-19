Соцсети: во время мелиорации в Полесске найдена сабля 1882 года

Вот так находка в канаве! Фото: СОЦСЕТИ

Во время мелиоративных работ в Полесске в одной из канав найдена сабля 1882 года. Об этом сообщается в сообществе «Форму копателей Калининграда» во «Вконтакте».

- При очистке мелиоративной канавы в Полесске найдена сабля 1882 года (Франция). К сожалению работы выполняли калининградцы и сабля не попала в музей Лабиау (ныне – Полесск). Жаль, - сообщается в социальной сети.

Эти буквально несколько строк и три фотоподтверждения вызвали много откликов у подписчиков. Одни не верят в то, что такое возможно – чтобы в какой-то грязной канаве так идеально сохранилась сабля, которой более ста лет. Другие, напротив, считают ил - идеальным консервантом для хранения холодного оружия.

- Кто-нибудь из вас представляет, что такое давно нечищеный мелиоративный канал? – поделился соображениями некто Дим Димыч. - Как минимум полметра ила, превосходного консерванта, так что «сохран» вполне соответствует.

Многие участники дискуссии сожалеют о том, что такие находки непременно продадут, они «уйдут» в частные коллекции, никогда не станут доступны широкому кругу любителей истории.

Кстати, буквально на прошлой неделе Калининградская областная таможня сообщила детали операции по спасению двух античных шлемов, которые пытались вывезти за пределы региона. Подробности можно узнать здесь.