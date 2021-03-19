В Калининграде во время пожара в пятиэтажке спасено два человека

Из-за загоревшейся двери пришлось эвакуировать жильцов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поздним вечером 18 марта в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на Ленинском проспекте в Калининграде.

- На пятом этаже в однокомнатной квартире горела входная дверь, на площади 2 квадратных метра,- рассказали в Управлении МЧС России по Калининградской области. - Реагирование сил и средств МЧС было своевременным. Спасено 2 человека, из соседних квартир эвакуировано 6 человек.

В ведомстве отметили, что для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе: 16 человек и 4 единицы техники.