В Калининграде изменились правила обращения за стоматологической помощью

Записаться на прием к стоматологу в поликлиники Калининграда можно по номеру единого колл-центра – 640-185 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 19 марта в регионе начинает работу единый колл-центр стоматологических поликлиник. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Калининградской области.

- Номер единого колл-центра – 640-185. К нему присоединены Областная, Городская и Городская детская стоматологические поликлиники, - отметили организаторы изменений и напомнили, что «с помощью операторов службы можно записаться на прием к стоматологу, проконсультироваться о порядке получения медицинской помощи по острой боли и другим видам стоматологических услуг».

Режим работы колл-центра: по будням с 7.30 до 19.30, по субботам – с 8.00 до 15.00.