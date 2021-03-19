Министр: Видим устойчивую тенденцию по нормализации ситуации на рынке труда

Власти уверяют, что уровень напряженности на рынке труда снижается. Фото: Александр ГЛУЗ

В Калининградской области уровень регистрируемой безработицы за три месяца снизился с 5,8 до 4 процентов от численности рабочей силы. Такие данные приводит министерство социальной политики.

- Пик вставших на учет в региональной службе занятости пришелся на сентябрь прошлого года, когда численность безработных граждан превышала 37 тысяч человек, - отметила министр Анжелика Майстер. - Уровень безработицы тогда вырос до 5,8%, а коэффициент напряженности достиг отметки – 1, 9 единиц (два работника на одну вакансию).

В ведомстве отметили, что с начала года численность безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости, сократилась на 36,6% (с 30,7 тысячи человек до 19,5 тысячи человек).

- При этом число вакансий по состоянию на 18 марта составило 16,2 тысячи, что практически достигло уровня прошлого года. Новую работу через центр занятости с начала года смогли найти 2 147 человек, - подчеркнула министр.

Сегодня региональные власти подключились к работе муниципалитетов, где сложно устроиться на работу.

- Мы видим устойчивую тенденцию по нормализации ситуации на рынке труда, - отметила руководитель ведомства. – И стараемся активно влиять на этот процесс. С февраля в регионе начата точечная работа с муниципальными образованиями, где гражданам сложнее всего трудоустроиться. Центр занятости проводит ярмарки вакансий, как в выездном формате «мобильной бригады», так и на онлайн-площадках, а также по заявкам конкретных работодателей.

КСТАТИ

За три месяца 145 безработных стали самозанятыми

С начала года 145 калининградских безработных стали самозанятыми и снялись с учета. Об этом «Business FM Калининград» рассказала заместитель министра социальной политики региона Виолетта Левина.

- С начала этого года из тех, кто стоял у нас как зарегистрированный безработный, 145 человек стали самозанятыми, и поэтому они сняты, собственно говоря, с учета. То есть работа эта идет вперед, и мы ее продвигаем. Мало того, еще есть субсидия, - 90 тысяч рублей на текущий момент, которая дается безработному на открытие собственного дела при учете, что он станет либо индивидуальным предпринимателем, либо плательщиком непрофессионального дохода.

Сейчас в Калининградской области около 11 тысяч самозанятых.