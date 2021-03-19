В Музее Мирового океана откроется выставка, посвященная морякам-подводникам

. Фото: Музей Мирового океана.

В Музее Мирового океана в пятницу, 19 марта, откроется выставка, приуроченная к Дню моряка-подводника, который был учрежден в России с 1906 года.

Как рассказали в музее, в павильоне «Куб воды» Военно-морского центра откроется новая выставка, посвященная «человеку моря» и «человеку музея». Это представитель славной военно-морской династии, морской офицер, невероятный рассказчик, поэт и художник, судомоделист Леопольд Игнатов, работавший в музее с 1990 года.

Сегодня сын Леопольда Игнатова, Константин, продолжает военно-морскую династию, преподает в БВМИ.

Также 19 марта на экране павильона «Куб воды» покажут фильм об истории единственного затонувшего военного судна времен Второй мировой войны, находящегося в акватории Балтийского моря Калининградской области, - советской подводной лодки С-4. Эта картина победила на фестивале документальных фильмов о море «Путь к причалу». Посмотреть все фильмы-победители можно здесь.