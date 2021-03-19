В Черняховске псевдоэнергетики навязывают пенсионерам дорогостоящие услуги

В Черняховске появились псевдоэнергетики, которые представляются сотрудниками АО «Янтарьэнерго» и навязывают свои электромонтажные услуги жителям. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Янтарь».

«Жалоба поступила от жительницы дома по улице Горная. Пенсионерка сообщила, что мошенники хотели заменить проводку в квартире за 80 тысяч рублей, при условии моментальной оплаты предлагалась скидка 50%. Псевдоэнергетики проверили прибор учета электроэнергии и составили акт проверки, за эту услугу попросили 4 000 рублей. На документах были указаны реквизиты московской компании», - рассказали в пресс-службе «Россетей».

Ранее аналогичная жалоба на действия мошенников, которые под любым предлогом пытаются проникнуть в квартиры горожан, поступала от управляющей компании «Градспецстрой» в Черняховске. Сейчас по данным фактам проводится расследование.

В компании «Россети Янтарь» напомнили, что все их сотрудники обеспечены корпоративной форменной одеждой и служебными удостоверениями. Кроме того, если прибор учета требует поверки, не исправен или вовсе отсутствует, энергетики производят его установку бесплатно.