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Общество19 марта 2021 12:08

Власти просят калининградцев отказаться в пятницу от поездок на авто

Вся дорожная техника перешла на усиленный режим работы
Виктор Сергеев
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Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининградской области в пятницу резко ухудшились погодные условия, из-за снегопада утром в пятницу в городе произошло несколько десятков аварий, автомобильные пробки достигали 10 баллов.

Региональные власти призывают жителей Калининграда и области в пятницу, 19 марта, отказаться от поездок на личном транспорте.

«Вся дорожная техника перешла на усиленный режим работы и приступила к очистке дорог от наледи и снега. Просим граждан быть острожными по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте», - сказал руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

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