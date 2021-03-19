Власти просят калининградцев отказаться в пятницу от поездок на авто

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининградской области в пятницу резко ухудшились погодные условия, из-за снегопада утром в пятницу в городе произошло несколько десятков аварий, автомобильные пробки достигали 10 баллов.

Региональные власти призывают жителей Калининграда и области в пятницу, 19 марта, отказаться от поездок на личном транспорте.

«Вся дорожная техника перешла на усиленный режим работы и приступила к очистке дорог от наледи и снега. Просим граждан быть острожными по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте», - сказал руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

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