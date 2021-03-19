За год калининградская полиция изъяла 21 кило наркотиков и 61 тонну поддельного алкоголя

Калининградская полиция усиливает борьбу с незаконным оборотом наркотиков. За минувший год в регионе выявлено 731 тяжкое наркопреступление, что на 4,1 процента больше, чем в 2019-м. Об этом сообщил начальник УМВД РФ Игорь Илларионов в своем выступление перед депутатами облдумы.

- Число выявленных преступлений, связанных со сбытом наркотиков, возросло с 564 до 601, раскрытых – со 120 до 140, - добавил генерал. – Также раскрыто 21 наркопреступление, совершенное в составе организованных преступных групп, что в 3 раза больше, чем в 2019 году. Из незаконного оборота по возбужденным уголовным делам изъято 21 килограмм 278 граммов наркотических веществ.

В целях профилактики так называемой «пьяной» преступности выявлено 519 правонарушений и 20 преступлений в сфере незаконного производства, оборота алкогольной продукции и табачной продукции, изъято 61 тысяча литров контрафактного алкоголя, а также более 43 тысяч пачек сигарет.