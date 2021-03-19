25 пенсионеров, 10 предпринимателей: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 43 случая ОРВИ, 14 случаев пневмонии и 3 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 25 пенсионеров;

- медицинский работник;

- работник предприятия транспорта, транспортных узлов

- работник предприятия торговли и общественного питания;

- работник предприятия пищевой промышленности;

- работник предприятия сферы ЖКХ;

- работник банка;

- сотрудник охранного предприятия;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 17 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрирован 29621 случай заболевания.