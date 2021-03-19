В Калининградской области в этом году отремонтируют 8 дорог к больницам

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В этом году в Калининградской области отремонтируют восемь дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Средства на ремонт выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба областного правительства.

В этом году завершится ремонт ведущих к районным медицинским учреждениям областных дорог: «Советск-Гусев», «Щукино-Жилино-Лунино-Весново», «Низовка – Каштановка», «Луговое-Нивенское-Садовое-Богатово» и «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск».

«Когда речь идет о жизни и здоровье, людей очень важно сократить время доставки пациентов в больницу. В дальнейшем, при формировании планов работы, в первую очередь будем рассматривать представленные муниципалитетами проектно-сметные документации для ремонта дорог, предназначенных для проезда к медицинским организациям», – отметила министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

Также в Калининграде в этом году запланирован ремонт улиц Судостроительной и Павлика Морозова. В мае планируется завершить капитальный ремонт ул. Советской в Янтарном.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Калининградской области будет отремонтировано 20 дорог – семь в муниципалитетах и 13 областных объектов.