ЕР предлагает расширить возможности трудоустройства молодежи

Проект закона о занятости, предполагающий материальную стимуляцию работодателей при найме выпускников вузов и граждан, имеющих инвалидность. Фото: Предоставлено организаторами

Партия «Единая Россия» внесла на обсуждение проект закона о занятости, предполагающий материальную стимуляцию работодателей при найме выпускников вузов и граждан, имеющих инвалидность.

Издание nashgorod.ru сообщает, что законопроект вынесли на обсуждение общественности, а итоги отразят в поправках ко второму чтению, которое состоится в апреле текущего года. В первую очередь партия «Единая Россия» предложила усовершенствовать работу центров занятости населения. По мнению членов партии, они должны стать более удобными для граждан и ориентированными на клиентов. Для этого будет создана цифровая служба занятости, в том числе с помощью портала «Работа в России». Работодателей, которые имеют больше двадцати пяти сотрудников, обяжут предоставлять данные о свободных рабочих местах на портале, включая специальные вакансии для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

- Я думаю, что в будущем возможности портала «Работа в России» надо расширять, чтобы с его помощью можно было подавать заявления на обучение, подтверждать подлинность образовательных дипломов, проходить видеоинтервью, - отметил секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак.

Он выразил мнение, что в перечень граждан, нуждающихся в помощи при трудоустройстве, необходимо включить еще несколько категорий, в том числе людей с инвалидностью. При приеме на работу людей с ограниченными возможностями здоровья работодателям будут предоставлять налоговые льготы, но только после официального трудоустройства. Так, по мнению депутатов, можно будет избежать возможных махинаций.

Также, по мнению членов партии, в этот перечень необходимо включить выпускников вузов в возрасте до двадцати пяти лет. На сегодняшний день ее получают только ученики профтехучилищ в возрасте до двадцати лет, которые трудоустраиваются в первый раз. Члены профсоюзов эту инициативу одобрили.

Если предложение «Единой России» будет одобрено и соответствующие изменения внесут в закон о занятости, выпускники институтов и университетов получат гарантию на первое рабочее место. Также это поспособствует реализации поручения главы Российской Федерации Владимира Путина о содействии трудоустройству выпускников институтов и университетов РФ.

Еще одно предложение ЕР - сохранять выплаты официально безработным гражданам на период профессионального обучения и самозанятым. При принятии законопроекта «Единой России» граждане получат возможность заверять электронное обращение в службу занятости простой цифровой подписью, а оказание услуг станет более простым и сможет проводиться в электронном формате.

По сообщению на официальном сайте партии ER.ru, поправки в закон о занятости были внесены в Госдуму месяц назад.

- Предложенные партией поправки в закон о занятости можно назвать существенным шагом вперёд на пути решения серьезной проблемы – безработицы. Согласно законопроекту, количество документов, которые придется подавать безработным, сократится, а при желании им помогут стать самозанятыми.

Важно и то, что документ предусматривает передачу полномочий региональных центров занятости на федеральный уровень. Это позволит создать единую для всей страны систему и использовать наши внутренние ресурсы, перейти от внешней трудовой миграции к внутренней. То есть, работу будут получать в первую очередь граждане России. Также, в случае принятия закона, большинство вопросов в сфере занятости можно будет решать дистанционно. Важно, что в обсуждениях активное участие примут депутаты от партии, представители профсоюзов и эксперты различных уровней. Все эти предложения будут учтены при подготовке к рассмотрению законопроекта во втором чтении, - сказала Марина Оргеева, председатель Калининградской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия».