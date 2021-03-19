Дыши, Люся! Для двухлетней девочки из Балтийска собирают 150 тысяч рублей

Люся, дыши и живи! Фото: Фонд "Берег надежды"

Двухлетней Люде Лебедевой из Балтийска нужны новые обследования специалистов для назначения актуального лечения. Об этом сообщает благотворительный фонд «Берег надежды». Люся – их подопечная.

- В конце апреля Люду ждут в ряде клиник Москвы и Санкт-Петербурга. Ей предстоит сделать МРТ головного мозга и ЭЭГ мониторинг, посетить эпилептолога, невролога, окулиста и инфекциониста, сдать генетические анализы. Сумма к сбору —150 000 рублей. Деньги необходимы на проезд к местам обследования, оплату анализов и консультаций специалистов, проживание в Санкт-Петербурге рядом с местом обследования, - пояснили в фонде.

У девочки регулярно случаются тяжелые приступы с остановкой дыхания.

- Первый приступ случился, когда Люсе было всего пять месяцев. Она перестала дышать, у нее остановилось сердце. Пока муж вызывал скорую помощь, я делала ей массаж сердца, - рассказала мама девочки Кристина.

Приступы приходят неожиданно.

- Люся внезапно замирает, судорожно вытягивается, в последнее время у нее даже появляются конвульсии. Потом приходит в себя и засыпает. Предсказать приступы невозможно, - говорит мама малышки.

В фонде рассказали, что мама Люси работала продавцом, папа - слесарь. В семье, кроме девочки, растет еще старший сын.

- Без помощи им не обойтись. Выражаем искреннюю признательность и сердечную благодарность всем, кто помогает детям, требующим особой заботы! – обращаются ко всем неравнодушным сотрудники фонда.

Перечислить пожертвования можно здесь.