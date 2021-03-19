Только «цифра»: «Ростелеком» готов реализовать в Калининградской области амбициозный проект

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18 марта 2021 года Губернатор Калининградской области провел рабочую встречу с вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым. В рамках встречи обсуждались дальнейшие планы по развитию действующих цифровых проектов в регионе и возможности внедрения новых технологических решений.

«Ростелеком» ведет непрерывную модернизацию собственной инфраструктуры, чтобы обеспечить Калининградскую область качественной связью, соответствующей актуальным требованиям. В 2021 году компания объявила о запуске подводной волоконно-оптической линии связи, которая проложена через Балтийское море и соединяет регион с Ленинградской областью, обеспечивая прямой пропуск трафика на сети связи материковой России. Компания непрерывно реализует задачи по развитию цифровой экономики. В рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) на территории региона установлено 127 точек бесплатного коллективного доступа в интернет. Будучи оператором универсальных услуг связи, «Ростелеком» установил и обслуживает 1099 таксофонов на территории региона.

При реализации проекта «Безопасный город» в Калининградской области оператор создал виртуальную частную сеть для направления видеопотока с камер в ситуационный центр. Также компания смонтировала около 50% всего оборудования: видеокамеры, инфракрасные прожекторы, терминалы экстренной связи «Гражданин – Полиция».

«Ростелеком» ежегодно выполняет комплекс работ по организации видеонаблюдения за ходом проведения ЕГЭ и единых дней голосования, а также предоставляет комплекс телекоммуникационных услуг избирательным комиссиям.

- Калининградская область — очень интересный регион, с красивыми уютными городами, живописным ландшафтом и развитой инфраструктурой. Постепенная цифровизация различных сфер делает Янтарный край все более привлекательным для отдыха и проживания. Калининградская область, в силу своих особенностей, могла бы стать полностью цифровым регионом, и "Ростелеком" готов предложить варианты реализации столь амбициозного проекта, - отметил Александр Логинов. - В целом сегодня работа компании в регионах направлена именно на создание комфортной среды для жизни, сохранение энергоресурсов, оптимизацию работы дорожного и коммунального хозяйства, повышение уровня безопасности, а также на развитие бизнеса и оптимизацию процессов взаимодействия граждан с государственными структурами. Мы предлагаем решения для видеонаблюдения в общественных местах, автоматический контроль дорожного движения, умное городское освещение, площадки для цифрового образования и другие цифровые возможности. Надеюсь, что наши инициативы найдут поддержку правительства Калининградской области и будут реализованы.

За минувшие пять лет «Ростелеком» вложил в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Калининградской области более 1,3 млрд рублей. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, налоговые выплаты в бюджет области за последние 5 лет составили 500 млн рублей.