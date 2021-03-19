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Происшествия19 марта 2021 14:06

В Калининграде задержаны двое радикальных исламистов

Иностранцы являются членами запрещенной в РФ международной террористической организации
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Сотрудники областного Управления ФСБ РФ при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двух членов запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Катиба имам аль-Бухари».

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные лица, исповедуя ислам радикального толка, вели активную пропагандистскую деятельность по распространению идей вышеуказанной организации среди мусульман региона, - сообщили в пресс-службе УФСБ. – А также поддерживали контакты с приверженцами радикальных течений ислама, обоснованно подозреваемыми в причастности к террористическим организациям, действующим в странах Ближнего Востока.

Оба исламиста будут выдворены туда, откуда прибыли. Вопрос об этом уже решается.

Криминал