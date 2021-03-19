Глава Калининграда Андрей Кропоткин уходит в областную думу

Андрей Кропоткин. Фото: Александр Подгорчук

Глава Калининграда Андрей Кропоткин в пятницу, 19 марта, подал документы в избирательную комиссию, чтобы участвовать в качестве кандидата на выборах в Калининградскую областную думу. Голосование состоится в начале сентября.

О своем решении Кропоткин заявил в эфире радио "Комсомольская правда - Калининград". По словам главы города, главным мотивом стало желание помочь городу и региону.

- Я в городском совете уже пятнадцать лет, восемь лет уже являюсь председателем городского совета, вот уже полгода как глава города. Город развивается, мне не стыдно за свою работу. Здесь я родился и живу, и никуда я отсюда уезжать не собираюсь и пока у меня есть и желание, и силы, и уже накопленный опыт, хочу применить его в законодательном направлении, - сказал Андрей Кропоткин.

Он добавил, что баллотироваться будет по городскому округу.