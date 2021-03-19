До конца марта в Калининградскую область поступит более 23 тысяч доз вакцины от коронавируса

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В Калининградскую область продолжают поступать партии вакцины от коронавируса "Спутник V". Как сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в ближайшее время поступит небольшая партия размером 1700 доз, а до конца марта - еще 22 тысячи доз.

- Мы ждем в ближайшие дни небольшую партию в 1700 доз и до конца месяца еще порядка 22.000 доз вакцины "Спутник V". Также хочу напомнить что скоро начнет поступать вакцина "Эпивак Корона", которая прошла клинические испытания в декабре 2020 года, - сообщил представитель оперативного штаба, руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Напомним, в Калининградской области на данный момент получили вакцину "Спутник V" более 34 тысяч человек, в регионе развернуто 29 пунктов вакцинации.

В последнее время ситуация с распространением ковида в Калининградской области нормализовалась. За последние сутки зафиксировано 60 новых случаев. А всего с момента начала пандемии выявлен 29 621 случай заражения, при этом 27 165 человек выздоровели. Скончались 345 человек.

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О первом случае заражения коронавирусом в Калининградской области стало известно в праздничное воскресенье 8 марта 2020 года. Однако, на самом деле, отсчет начала пандемии в нашем регионе следует вести с другой даты.

- Первый положительный диагноз у жительницы нашей области был получен 5 марта, - раскрыла секрет главный санитарный врач региона Елена Бабура. - Я хорошо помню тот день, когда мы везли материал, можно сказать, на себе в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», чтобы нам подтвердили этот результат. Через три дня 8 марта я уже имела данные от главного санитарного врача России о том, что у нас подтвержден первый случай, и доложила об этом губернатору (подробности).