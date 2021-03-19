В Калининграде главбух бюджетного учреждения присвоила 1,6 млн рублей

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде за присвоение денег осудили бывшего бухгалтера бюджетного учреждения «Центр экспертиз цен и тарифов». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В течение четырех лет женщина незаконно списывала с лицевого счета предприятия деньги под видом зарплаты, премий и отпускных выплат. Всего она присвоила более 1,6 млн рублей.

Суд согласился с позицией гособвинения, признал ее виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.