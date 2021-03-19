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Общество19 марта 2021 15:44

Дополнительные радары помогли уменьшить число аварий на калининградских дорогах

В настоящее время в области действуют 109 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Число дорожно-транспортных происшествий в Калининградской области за прошлый год снизилось с 1 110 до 987 или на 11, 1 процента. Количество погибших в дорожных авариях сократилось со 108 до 100 (на 7,4 процента), раненых – с 1350 до 1153 (минус 14,6 процента). Об этом начальник регионального УМВД России по Калининградской области Игорь Илларионов сообщил по ходу своего выступления перед депутатами облдумы 18 марта.

Добиться улучшения показателей во многом помогли 24 комплекса автоматической фиксации, которые дополнительно были установлены на калининградских улицах и дорогах. Общее число устройств в настоящее время достигло 109. С помощью данных систем было вынесено уже более 680 тысяч постановлений о нарушениях Правил дорожного движения.