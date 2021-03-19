Вячеслав Генне: «Псевдоганзейского стиля» в Калининграде больше не будет

Фасады Ленинского проспекта. Фото: Иван МАРКОВ

Советник губернатора Вячеслав Генне заявил, что капитальный ремонт хрущевок на Ленинском проспекте Калининграда будет продолжен. Но по-другому.

Как сообщает издание «Калининград.Ru» со ссылкой на указанного чиновника, на первом этапе должны облагородить фасады зданий на улице Житомирской. Проектная документация будет готова уже в этом году, а воплощать задуманное в жизнь начнут в 2022-м. Причем одно из зданий (№№22-24) довоенной постройки намерены восстановить в историческом виде, применив к остальным «другие подходы».

В чем они будут заключаться? Все элементарно. По словам Генне, откажутся от использования псевдоганзейского стиля с большим количеством лепнины. Что из всего этого в итоге выйдет – как говорится, будем посмотреть.