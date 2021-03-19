Под Калининградом двое друзей угнали бетономешалку

В Гвардейском районе двое уголовников (парни, одному из которых 32, а другому – 24, ранее судимы) совершили групповое преступление.

Потому что «на дело» отправились на пару, в одном из поселков угнав со двора строящегося дома бетономешалку. Откатили ее в ближайший лесок и позвонили одному своему знакомому, который, как было известно преступникам, нуждался в строительной технике. Несмотря на поздний час и довольно глухое место, покупатель вскоре прибыл. После недолгого торга стороны ударили по рукам и расстались, в общем, вполне довольные друг другом.

Но тут вмешались сотрудники местного угрозыска, которые установили и задержали обоих подозреваемых, ну а те быстро сдали нового владельца бетономешалки.

За воровскую «групповуху» положено уже не 2 года лишения свободы, а 5. Хотя этим гвардейцам не привыкать. Косвенно пострадал и их хозяйственный клиент, купленный товар у которого изъяли, а деньги за него, естественно, не вернули.