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Общество19 марта 2021 20:50

Из Калининградской области за год выдворили 153 иностранца

Региональное УМВД РФ отчиталось о борьбе с преступлениями в сфере миграционного законодательства
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Калининградская полиция за 2020 год выявила 320 преступлений в сфере миграционного законодательства. Об этом сообщил начальник областного УМВД России Игорь Илларионов депутатам облдумы в отчетном докладе.

Показатель снизился более чем на четверть по сравнению с 2019 годом. Также было пресечено почти 6 тысяч административных правонарушений, по результатам рассмотрения которых вынесено 153 постановления о выдворении за пределы территории Российской Федерации. В МВД России направлено более 350 представлений о закрытии въезда иностранцам.