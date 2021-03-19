Из Калининградской области за год выдворили 153 иностранца

Калининградская полиция за 2020 год выявила 320 преступлений в сфере миграционного законодательства. Об этом сообщил начальник областного УМВД России Игорь Илларионов депутатам облдумы в отчетном докладе.

Показатель снизился более чем на четверть по сравнению с 2019 годом. Также было пресечено почти 6 тысяч административных правонарушений, по результатам рассмотрения которых вынесено 153 постановления о выдворении за пределы территории Российской Федерации. В МВД России направлено более 350 представлений о закрытии въезда иностранцам.