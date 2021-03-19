«Ситуация стабильно напряженная»: в Калининграде продлили режим самоизоляции для пенсионеров

До полной победы над инфекцией еще далеко. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции принял решение продлить в Калининградской области режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, введенный год назад. Режим продлевается до 5 апреля. Соответствующее постановление опубликовало региональное правительство.

Как пояснил губернатор Антон Алиханов, введенные на данный момент ограничения оптимальны, поэтому продолжают свое действие.

Как сообщила главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура, в настоящее время на ковид в регионе обследованы более 586 тысяч человек.

- В период с 6 марта прошлого года выявлен 29 621 случай заражения коронавирусной инфекцией, 27 165 человек выздоровели. Скончались 345 пациентов, - сказала Елена Бабура.

По ее словам, ситуация с ковидом в регионе остается "стабильно напряженной" - заболеваемость коронавирусом и внебольничными пневмониями хоть и снижается, но медленно. Эпидемический порог на 21 процент выше, чем в прошлые годы.

По данным минздрава Калининградской области, в настоящее время в регионе развернуто 807 коек, из которых занято 640. На ИВЛ находится 25 пациентов, на амбулаторном лечении - 1716 калининградцев.

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В понедельник вечером, как показалось, рухнул последний бастион коронавирусных ограничений, введенных в Калининградской области ровно год назад - 16 марта 2020 года. Региональное правительство внесло поправки в собственное постановление, которое разрешило работу заведениям общепита в ночное время (подробности).