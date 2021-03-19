Запись в первый класс в Калининграде и Гурьевске будет проводиться в заочной форме

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Скоро в Калининградской области начинается запись в первые классы. К сожалению, пандемия коронавируса внесла в процесс свои коррективы. Во-первых, сдвинулись сроки начала записи (раньше она начиналась в феврале). Во-вторых, запись первоклашек в Калининграде и Гурьевском городском округе будет возможна только в электронной форме. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

- Решением оперативного штаба прием в первые классы в Гурьевском городском округе и Калининграде будет осуществляться только в электронной форме и на Госуслугах, чтобы исключить массовое нахождение граждан в холлах школ. Родители в других муниципалитетах смогут, кроме этих форматов, самостоятельно предоставить документы в очном режиме, - отметили в штабе.

Запись стартует с 1 апреля. Доступ для родителей будущих школьников из областного центра откроется в 10 утра, для жителей муниципалитетов – с 14 часов.

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