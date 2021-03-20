Роспотребнадзор объективно оценил ситуацию с ковидом в Калининградской области

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Несмотря на то, что пандемия коронавируса в России и Калининградской области, как может показаться, идет на спад, расслабляться рано. Суточные отметки числа вновь выявленных случаев составляют 60-65 человек, при этом маятник может качнутся как в одну, так и в другую сторону. Соседняя Польша, например, переживает мощнейший всплеск инфекции, заставивший Варшаву ввести общенациональный локдаун.

- Ситуация у нас стабильно напряженная, - призналась на последнем заседании оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура. - Заболеваемость коронавирусом и внебольничными пневмониями медленно снижается, но эпидемический порог на 21 процент выше, чем в прошлые годы.

На данный момент, как сообщила Бабура, в регионе выявлен 29 621 случай заражения, 27 165 человек выздоровели. Умерли от коронавирусной инфекции 345 человек.

По данным замминистра здравоохранения Наталии Берездовец, из 807 развернутых коек в больницах под ковидных больных свободно чуть менее 200.

- Проводится постепенное возвращение к плановой помощи Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ), где сейчас развернут реабилитационный центр для переболевших коронавирусом. На ИВЛ находятся 25 человек, на амбулаторном лечении находятся 1716 пациентов, - добавила Елена Берездовец.