3 медика, 13 безработных: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 58 случаев ОРВИ, 4 случая пневмонии и 3 бессимптомных случая. Нарастающим итогом 29686 случаев.

Среди заболевших:

- 21 пенсионер;

- 3 медицинских работника;

- 3 сотрудника образовательных организаций;

- 6 работников промышленных предприятий;

- 2 работника предприятий транспорта, транспортных узлов

- 4 работника предприятий торговли и общественного питания;

- работник предприятия сферы ЖКХ;

- работник с/х предприятия;

- 2 работника банков;

- 8 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- учащийся Школы 8 Приморска;

- 13 неработающих.