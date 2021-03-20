3 медика, 13 безработных: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 58 случаев ОРВИ, 4 случая пневмонии и 3 бессимптомных случая. Нарастающим итогом 29686 случаев.
Среди заболевших:
- 21 пенсионер;
- 3 медицинских работника;
- 3 сотрудника образовательных организаций;
- 6 работников промышленных предприятий;
- 2 работника предприятий транспорта, транспортных узлов
- 4 работника предприятий торговли и общественного питания;
- работник предприятия сферы ЖКХ;
- работник с/х предприятия;
- 2 работника банков;
- 8 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- учащийся Школы 8 Приморска;
- 13 неработающих.