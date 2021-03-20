Волонтерские центры ЕР отработали первый год

На базе волонтерских центров партии удалось объединить активистов всех возрастов, профессий и убеждений. Фото: Предоставлено организаторами

С момента открытия и начала работы волонтерских центров единороссов прошел год. За 365 дней добровольцы выполнили свыше 1,5 миллиона заявок от людей изо всех уголков государства.

Активистами было передано амбулаторным больным два миллиона наборов лекарственных препаратов, а медикам - более пяти миллионов порций горячих обедов. В «красных» зонах волонтеры-медики отдежурили 810 000 смен. 280 000 раз активисты выезжали с терапевтами на вызовы к пациентам. Об этом пишет портал nashgorod.ru.

19 марта минувшего года в Калуге члены «Единой России» открыли первый волонтерский центр. Его представители помогали местным жителям во время эпидемии COVID-19. Всего через неделю подобные центры появились по всей стране. В настоящее время в них ежедневно работают свыше 100 000 активистов.

Добровольцы к годовщине своей деятельности проводят «перекличку» и запускают в соцсетях флешмоб #МЫволонтерыЕР. Активисты сообщают, как они провели 2020 год. К примеру, Наталья Пешнина из Марий Эл пришла работать в волонтерский центр с самого его открытия. Она прошла курсы парикмахера. Теперь женщина стрижет пенсионеров, которые сами не могут ходить в парикмахерскую. Перед самым Новым годом волонтеры постарались создать ощущение праздника у врачей и пациентов больниц и ковид-госпиталей. Они украсили приемные покои и нарядили елки. Мордовские добровольцы пекли для персонала станции скорой помощи пирожные и пироги к новогоднему столу.

Сейчас пандемия коронавируса идет на спад. Однако работа активистов все еще востребована и актуальна. Так, волонтеры из Челябинска оказывают помощь в организации вакцинации, а липецкие - помогают детям врачей из «красных» зон готовиться к экзаменам. Волонтеры из Краснодарского края оказали помощь жителям Анапы, пострадавшим от пожара, — в городе 12 марта сгорел многоквартирный жилой дом.

На базе волонтерских центров партии удалось объединить активистов всех возрастов, профессий и убеждений, подчеркнул секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Политик отметил, что искреннее желание помочь тем, кому сейчас тяжело, сплотило россиян. Все добровольцы, принимавшие и продолжающие принимать участие в данной деятельности, заслуживают похвалы. Партия смогла объединить множество неравнодушных и активных людей. Это можно считать одним из самых крупных ее достижений в минувшем году.

На сайте «Единой России» сообщается, что волонтеры испытают себя и в политике. На встрече с добровольцами акции взаимопомощи «Мы вместе» президент Владимир Путин поддержал инициативу единороссов. Российский лидер призвал активистов баллотироваться на выборах. Такое решение хорошо отразится на развитии страны. Добровольческие движения объединили лиц разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению проблем.

- Волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса проработал целый год. Волонтеры кол-центра принимали заявки и обзванивали пожилых граждан с инструкциями по соблюдению карантинных мер; оказывалась помощь гражданам в доставке продуктов и лекарств; проводилась закупка, фасовка, а также доставка нуждающимся гражданам бесплатных продуктовых наборов, масок и антисептических препаратов. Активисты помогали доставлять чайные наборы медикам, работающим в «красной» зоне, передавали новогодние подарки детям медиков, участникам и инвалидам ВОВ. Также активно велась работа автоволонтеров по доставке врачей к пациентам на первичные осмотры и забор мазков на коронавирус.

На сегодняшний день актив волонтерского центра составляет более 50 человек, и за это время мы стали одной большой командой. На старте было очень приятно получить мгновенный отклик однопартийцев и их включение в работу – кто-то помогал финансами, кто-то своей продукцией, кто-то на фасовке, кто-то на доставке. За этот год мы сделали много добрых дел, но многое еще впереди, - прокомментировал Артем Леваков, руководитель Калининградского волонтерского центра «Единой России».