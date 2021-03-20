В Калининграде объявили в розыск пропавшую 15-летнюю девушку

Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 15-летнюю Анастасию Дусявичуте. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, днем 17 марта она ушла из дома и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 14-16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы каштановые ниже плеч.

Была одета: куртка оранжевого цвета, голубые джинсы, маленькая сумка черного цвета.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, полиция просим сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.