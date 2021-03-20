В Борисово неизвестные выбросили около аптеки щенят

. Фото: Комсомольская правда

В минувшую пятницу в микрорайоне Борисово неизвестные подъехали на автостоянку около аптеки, выбросили щенят и скрылись. Сотрудник аптеки выбежала на шум. Несколько женщин пытались выловить собак. Те от испуга попрятались под припаркованные машины.

- Весь день эти две полуторамесячные девочки просидели у меня в аптеке, вели себя очень хорошо, - рассказала калининградка. - Вечером я их забрала домой. От клещей прокапала, проглистогоню.

Девчонки едят с аппетитом, живые, веселые, озорные. Обе черненькие, очень похожи.

Елена просит откликнуться добрых людей.

- Возьмите себе этих очаровашек, с ними можно договариваться, очень контактные. Уверена, станут для вас настоящими друзьями, - говорит калининградка.

Телефон Елены +7 906 235-21-05.