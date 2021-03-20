Калининградец избил друга до невменяемого состояния

В Славске полицейские задержали местного жителя, жестоко избившего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что в подъезде своего дома обнаружила избитого мужчину в невменяемом состоянии. Она вызвала скорую помощь, пострадавшего доставили в больницу. У 52-летнего мужчины был установлен перелом челюсти со смещением.

Горожанин не помнил обстоятельств случившегося и не мог говорить из-за полученной травмы. Полицейские связались с женой пострадавшего и выяснили, что накануне он гостил у друга, проживающего в том доме, где был обнаружен пострадавший. В ходе оперативно-розыскных операций было установлено, что мужчину избил его друг в ходе небольшого конфликта. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Также в подъезде были обнаружены следы борьбы и кровь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».