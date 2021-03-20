Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за сутки было выявлено 65 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 14-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 37 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –1

Пионерский городской округ – 1

Балтийский городской округ - 7

Гвардейский городской округ – 1

Полесский городской округ - 2

Гурьевский городской округ – 6

Правдинский городской округ - 1

Светловский городской округ – 2

Зеленоградский городской округ – 1

Славский городской округ – 1

Советский городской округ – 1

Неманский городской округ – 3

Черняховский городской округ - 1