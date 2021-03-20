Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Калининградской области за сутки было выявлено 65 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 14-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 37 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –1
Пионерский городской округ – 1
Балтийский городской округ - 7
Гвардейский городской округ – 1
Полесский городской округ - 2
Гурьевский городской округ – 6
Правдинский городской округ - 1
Светловский городской округ – 2
Зеленоградский городской округ – 1
Славский городской округ – 1
Советский городской округ – 1
Неманский городской округ – 3
Черняховский городской округ - 1