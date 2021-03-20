Власти сообщили, сколько многодетных семей получили выплату вместо земли с начала года

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С начала 2021 года в Калининградской области 71 многодетная семья получила выплату взамен предоставления земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам министра социальной политики Анжелики Майстер, в этом году предусмотрено 386 выплат, но, если желающих воспользоваться региональной мерой поддержки будет больше, власти изыщут дополнительные средства на эти цели.

Напомним, многодетная семья вместо земельного участка может получить до 300 тысяч рублей. Эти деньги можно направить на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома; на погашение основной суммы долга по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома; оплату жилого помещения, приобретенного по договору купли-продажи с рассрочкой платежа; приобретение земельного участка под ИЖД.

В прошлом году этой мерой поддержки, оказываемой в Калининградской области в рамках нацпроекта «Демография», воспользовались 456 семей.