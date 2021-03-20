Жительница Светлого подавилась в кафе лавровым листом: еле откачали

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Обед в кафе для жительницы Светлого едва не оказался последним в жизни. Выбирая первое блюдо, женщина решила остановиться на украинском борще. Он и правда оказался сытным и вкусным. Но потом... Проглотив несколько ложек, дама вдруг почувствовала, как что-то резко кольнуло в горле, как что-то мешает ей дышать. На глазах выступили слезы...

- Официант! - закричала несчастная.

Подошла владелица кафе, которая стала уверять, что с борщом полный порядок.

А женщина из кафе прямиком отправилась в местную больницу, где ей сообщили, что в гортань вонзился острый кусочек лаврового листа и еще "обрадовали" тем, что на месте оказать помощь ей не могут - нужно срочно ехать в Калининград. Вызвали реанимобиль и помчались в областной центр. Врачам областной больницы, разумеется, удалось достать лавровый лист из горла, но для этого понадобилась непростая операция.

- У женщины были диагностированы внутренние повреждения гортани и назначено лечение. В последующем в связи с травмой женщина неоднократно обращалась за медицинской помощью. Врачи диагностировали ей не только поражение тканей гортани, но и голосовых связок, - отметили в пресс-службе Светловского городского суда.

Совершенно справедливо женщина решила наказать заведение общепита, где в борще плавают опасные для жизни предметы. Как сообщили в пресс-службе Светловского суда, дама обратилась с иском в суд на кафе, которое заставило ее страдать.

- В связи с тем, что ответчик добровольно возместить причиненный ущерб отказался, истица просит суд взыскать средства, затраченные на лечение, компенсацию морального вреда и судебные расходы, - добавили в суде.