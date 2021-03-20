Поддержка трибун не помогла: российские регбисты крупно проиграли грузинам в Калининграде

Силовая борьба в центре поля. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Российские регбисты выиграли у сборной Грузии всего один раз и случилось это в далеком 1993 году. Перед сегодняшним матчем чемпионата Европы в Калининграде были осторожные прогнозы о том, что сейчас россияне могут повторить тот подвиг. Мол, наши ребята в порядке, а грузины напротив в кризисе - смена поколений. Поддержать россиян, несмотря на морозный день, на стадион "Калининград", пришла внушительная армия зрителей - 9,5 тысячи человек.

Однако игра с первых минут показала, что грузины нам не по зубам. Соперники превзошли россиян и в тактике, и в технике, и в силовой борьбе. Итог матча: 23:6 в пользу Грузии. На счету грузин три попытки, причем занесенные с какой-то воздушной легкостью, на счету россиян - ни одной. Единственный острый момент у зачетки соперника, случился под занавес первого тайма. Наши атаковали больше пяти минут и моментами казалось, что вот-вот занесут овальный мяч за заветную линию. Трибуны периодически взрывались. Но нет. Максимум, что выжали с той мощной атаки - 3 очка за четко реализованный штрафной.

Впрочем, наши ребята старались изо всех сил, бились до последней секунды и в отсутствии характера и самоотдачи их точно не обвинишь. Просто сборная Грузии выше классом.

У грузин в турнире три победы в трех матчах. У наших - победа над румынами в Сочи и сегодняшнее поражение. Впереди - сложнейшие матчи с Испанией и Португалией.

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Недавно, 7 февраля, россияне уже встречались с грузинами - в Тбилиси - и проиграли со счетом 6:17. Это был последний матч предыдущего чемпионата Европы, который должен был состояться в марте прошлого года. Однако игру перенесли из-за пандемии коронавируса (подробности).