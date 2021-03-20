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Происшествия20 марта 2021 22:37

В центре Калининграда случился переполох из-за гранаты для пейнтбола

Торговый центр "Плаза" пришлось эвакуировать
Кирилл Алексеев
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Фото: предоставлено очевидцем

В субботу случилось в центре Калининграда случилась небольшая паника - посетителей ТЦ "Плаза" неожиданно попросили покинуть торговый центр. Мол, в здании обнаружен потенциально опасный предмет, который может оказаться взрывчаткой.

Десятки людей высыпали на улицу, а на место прибыли кинологи с собаками. Вскоре удалось выяснить, что тревога была ложной. Как сообщил изданию "Клопс.Ru" руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, за бомбу приняли безвредную гранату для пейнтбола.

- Никакой опасности эта граната не представляла, - добавил Лысков.

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