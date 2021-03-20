Калининградская «Балтика» победила в гостях «Чайку» и ворвалась в группу лидеров ФНЛ

. Фото: Александр Подгорчук

Калининградская "Балтика" продолжает приятно удивлять. В субботу, 20 марта, наша команда одержала очередную, шестую подряд победу в чемпионате России ФНЛ. В гостях был повержен наш извечный обидчик - скромный клуб "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области. Итоговый счет - 1:0 в пользу "Балтики". Единственный мяч на счету Алихана Шаваева.

Эта победа позволила "Балтике" подняться на пятое место в турнирной таблице. Разрыв с четвертым местом, дающим право побороться за путевку в Премьер-лигу, составляет всего два очка.

Следующий матч балтийцы проведут в среду, 24 марта, на стадионе "Калининград". Нашими соперниками станут одни из лидеров турнира - клуб "Оренбург", идущий сейчас на третьем месте.