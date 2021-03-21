Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Калининград
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Калининград
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество21 марта 2021 9:48

За сутки подразделения МЧС 10 раз привлекались для ликвидации палов сухой травы

В общей сложности понадобились силы 43 пожарных и 10 единиц техники
Надежда РЖЕВСКАЯ
Комментарии (2)Комментарии (2)

За сутки пожарные 10 раз выезжали на тушение сухой травы.

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

20 марта пожарно-спасательные подразделения МЧС России 10 раз привлекались для ликвидации палов сухой травы на территории Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

- Реагирование сил и средств было своевременным, - отметили в ведомстве. - Пострадавших нет.

Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей в составе 43 человек и 10 единиц техники.