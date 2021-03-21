Калининградцев приглашают принять участие в марафонском беге

Бежать! Во имя побед и Победы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Начинается регистрация участников открытого чемпионата Калининграда по марафонскому и легкоатлетическому бегу, приуроченного ко Дню штурма города-крепости Кёнигсберга и ко Дню 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Открытый чемпионат пройдет 10 апреля 2021 года в парке «Южный».

- К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены и любители бега, имеющие специальную подготовку, имеющие допуск врача или письменное обязательство о персональной ответственности за свое здоровье, - прокомментировали условия забега в мэрии. - Участникам соревнований предлагается 3 дистанции: 42.195м, 21.097,5 м, 10 000 м.

Лимит времени на преодоление марафона – 6 часов, полумарафона – 3 часа.

Организаторами соревнований являются Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Калининградской области», комитет по социальной политике администрации Калининграда спортивная школа олимпийского резерва № 4 по легкой атлетике.

Предварительные заявки предоставляются до 18.00 часов 9 апреля 2021 года по адресу: Калининград, ул. Маршала Баграмяна, 2 (администрацию МБУ СШОР № 4 по легкой атлетике) или по эл. почте: sportscol4@yandex.ru, справки по телефонам: 53-35-19.

Стартовый взнос отсутствует.