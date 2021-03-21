«Хранители руин снова в деле»: волонтеры провели субботник в кирхе Куменена

Волонтеры провели субботник в поселке Кумачево под Зеленоградском. Фото: СОЦСЕТИ

В Калининградской области прошел еще один субботник на территории кирхи. На этот раз волонтеры работали в Кумачево Зеленоградского городского округа, где находится кирха Куменена.

- Хранители руин снова в деле! В эту субботу приводили в порядок кирху Куменена в Кумачево. Средневековая кирха сквозь года и конфессии сохранила свои фрески 14 века, - таким комментарием сопроводили фотоотчет о субботнике в группе во «ВКонтакте» «Подслушано Зеленоградск».

Известно, что кирха в Куменене построена в XIV веке. Фундамент сложен из валунов. Само здание – кирпичное. Стиль – готический. Примерно в конце XIX веке в кирхе был смонтирован орган. Здание сильно пострадало во время боев в 1945 году.

Неделю назад волонтеры очистили от мусора две старинные кирхи под Калининградом - в Домново Правдинского городского округа и Ярославском Гурьевского городского округа. Подробности – здесь.