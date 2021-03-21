Калининградские волейболистки вышли в финал чемпионата России

Противник признал "Локомотив" командой "объективно сильнее". Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

Дорога в Казань открыта! Обыграв на площадке ДС «Янтарный» красноярский «Енисей» (счет: 3-1), наша команда вышла в «Финал шести» чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба волейбольного клуба «Локомотив».

Встреча женских волейбольных команд - «Локомотив» - «Енисей» прошла в субботу, 20 марта.

- «Енисей» показал, что не является командой для битья, - прокомментировал итоги встречи тренер «Локомотива» Андрей Воронков. - В плей-офф вообще не бывает слабых команд. И даже поражение в домашнем матче со счетом 0:3 не выбило красноярскую команду из колеи. Мы контролировали ход игры в первом сете, а вот во втором немного расслабились. В перерыве обсудили, где нам нужно добавить и в третьей партии уже все довели до логического конца. Впереди «Финал шести» - будем готовиться.

Сергей Голотов, главный тренер команды «Енисей», назвал «Локомотив» командой «объективно сильнее».

- Мы делали все, что могли, - отметил Сергей Голотов. - Выиграли второй сет, боролись в третьем. Но «Локомотив» объективно сильнее. Было понятно, что соперники могут еще добавить в любой момент.