Калининградцы начали сдавать на анализ снятых с себя и детей клещей

Мы зря жалуемся на холодную весну. Клещам, судя по их активности, очень тепло. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первые обращения жителей Калининградской области, пострадавших от укусов клещей, зарегистрированы медицинскими организациями в феврале текущего года. Об этом говорится в отчете региоального Роспотребнадзора.

- Это связано с погодными условиями, которые способствовали раннему началу периода активности и клещей, - отметили в ведомстве. - Всего с начала сезона от укусов клещей пострадало 13 человек, в том числе 5 детей.

В ведомстве отмечают, что в 38% случаев пострадавшие указали, что присасывание клеща произошло на придомовой территории, в 15% случаев - при посещении леса, 46% пострадавших не смогли указать предполагаемое место присасывания.

В текущем году в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области исследовано 15 клещей, снятых с людей. Есть ли среди них носители опасных инфекций, не сообщается.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В поликлиниках началась вакцинация против клещевого энцефалита

В региональном минздраве напомнили, кто может получить прививку бесплатно.

- Вакцинации от клещевого энцефалита подлежат лица, проживающие либо выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также прибывшие на эти территории и выполняющие следующие работы: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные; по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения; лица, работающие с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита.

Иммунизация указанных категорий граждан, а также детей и подростков проводится на безвозмездной основе по месту прикрепления - в поликлиниках.

В ведомстве напомнили, что перед прививкой необходимо пройти осмотр участкового врача-терапевта и оформить информированное согласие на вакцинацию при отсутствии противопоказаний. Иммунизации против болезни Лайма на территории России не проводится.