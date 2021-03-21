Валерий Меладзе приехал в Калининград, но не смог покататься на морских волнах

Валерий Меладзе с концертами выступил в "Янтарь Холле" в Светлогорске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Концерты Валерия Меладзе прошли в светлогорском «Янтарь Холле». Расположился артист рядом с концертной площадкой, в отеле с видом на море. Видео с оригинальным признанием в любви к морской стихии Валерий Меладзе снимал, выйдя из номера на балкон.

- Наконец-то солнце, море! – сказал Меладзе. - Обожаю покататься на волнах, но не буду делать этого сегодня. Потому что в Светлогорске… минус один.

Также певец вспомнил на своей странице в Инстаграм отрывок из стихотворения советского поэта Давида Самойлова «Море».

…Когда взыграло море,

Душа возликовала,

Душа возликовала

И неба захотела.

И захотела ветра,

И грома, и обвала.

А чем она владела –

Того ей было мало...

Отметим, вчера и сегодня в Светлогорске дневная температура не превышала 3 градусов тепла. Из-за ветра даже эти "плюс три" ощущаются минусовыми.