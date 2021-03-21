Валерий Меладзе приехал в Калининград, но не смог покататься на морских волнах

Валерий Меладзе с концертами выступил в "Янтарь Холле" в Светлогорске.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Концерты Валерия Меладзе прошли в светлогорском «Янтарь Холле». Расположился артист рядом с концертной площадкой, в отеле с видом на море. Видео с оригинальным признанием в любви к морской стихии Валерий Меладзе снимал, выйдя из номера на балкон.
- Наконец-то солнце, море! – сказал Меладзе. - Обожаю покататься на волнах, но не буду делать этого сегодня. Потому что в Светлогорске… минус один.
Также певец вспомнил на своей странице в Инстаграм отрывок из стихотворения советского поэта Давида Самойлова «Море».
…Когда взыграло море,
Душа возликовала,
Душа возликовала
И неба захотела.
И захотела ветра,
И грома, и обвала.
А чем она владела –
Того ей было мало...
Отметим, вчера и сегодня в Светлогорске дневная температура не превышала 3 градусов тепла. Из-за ветра даже эти "плюс три" ощущаются минусовыми.