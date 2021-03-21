COVID-19 в Калининграде за сутки: 67 заражений и 2 летальных случая

За сутки в регионе зафиксировано 67 новых заражений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

За сутки 63 жителя Калининградской области выписаны из стационаров или завершили лечение амбулаторно, признаны как выздоровевшие. К сожалению, зафиксировано еще 2 смертельных случая в результате заражения COVID-19.

Таким образом, в регионе на 21 марта на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 589 931 человек, из них выявлено 29 753 случая заражения, 27 296 человек выздоровели, умерли 349. Под медицинским наблюдением сегодня находятся 2 372 человека.

Где в Калининграде пройти постковидную реабилитацию – читайте здесь.