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Общество21 марта 2021 13:25

На променаде в поселке Лесной на Куршской косе завершен ремонт освещения

Стоимость работ оценивается почти в полмиллиона рублей
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Редкий по нынешним временам случай - подрядчик выполнил работу точно в срок.

Фото: СОЦСЕТИ

Подрядная организация завершила работы по ремонту уличного освещения на променаде в поселке Лесной Зеленоградского района. Об этом сообщают в группе «Подслушано Зеленоградск» во «Вконтакте».

- Стоимость работ составила 469,1 тысяч рублей. В соответствии с условиями контракта, подрядчик выполнил работы в течение 30 календарных дней. Без нарушения сроков, - говорится в сообщении.

Говоря об освещении общественных пространств, нельзя не вспомнить недавнее заявление главы администрации Калининграда Елены Дятловой о том, что в городе началась работа по созданию единого светового дизайн-кода. Подробнее - здесь.