Оперштаб: В Калининграде коронавирусом чаще заражаются пенсионеры, продавцы и медики

В Калининградской области регистрируется заболеваемость среди пенсионеров, медиков и продавцов.
Фото: Артем КИЛЬКИН
За последние сутки в нашей области зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции. В структуре типов течения заболевания: 55 случаев - ОРВИ, 8 - пневмоний, 4 зараженных переносят инфекцию бессимптомно.
По данным оперштаба, среди заболевших:
- 23 пенсионера;
- 12 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 6 медицинских работников;
- 6 работников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 неработающих.
- 4 учащихся школ (школа № 5 Светлого, лицей № 49 и школы №№ 43, 39 Калининграда);
- 2 сотрудника организаций культуры и досуга;
- 2 работника предприятия сферы ЖКХ;
- сотрудник образовательной организации;
- работник промышленного предприятия;
- работник предприятия транспорта, транспортных узлов;
- работник пищевого предприятия;
- работник с/х предприятия;
- работник банка;
- студент КГТУ.
В минувшую пятницу оперштаб сообщил о крупной поставке вакцины в Калининградскую область. Подробности – здесь.