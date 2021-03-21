Оперштаб: В Калининграде коронавирусом чаще заражаются пенсионеры, продавцы и медики

В Калининградской области регистрируется заболеваемость среди пенсионеров, медиков и продавцов. Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в нашей области зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции. В структуре типов течения заболевания: 55 случаев - ОРВИ, 8 - пневмоний, 4 зараженных переносят инфекцию бессимптомно.

По данным оперштаба, среди заболевших:

- 23 пенсионера;

- 12 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 6 медицинских работников;

- 6 работников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 неработающих.

- 4 учащихся школ (школа № 5 Светлого, лицей № 49 и школы №№ 43, 39 Калининграда);

- 2 сотрудника организаций культуры и досуга;

- 2 работника предприятия сферы ЖКХ;

- сотрудник образовательной организации;

- работник промышленного предприятия;

- работник предприятия транспорта, транспортных узлов;

- работник пищевого предприятия;

- работник с/х предприятия;

- работник банка;

- студент КГТУ.

В минувшую пятницу оперштаб сообщил о крупной поставке вакцины в Калининградскую область. Подробности – здесь.