В Калининграде кардиохирурги сделали операцию на открытом сердце 88-летнему пациенту

Врачи кардиоцентра индивидуально подходят к каждому пациенту. Фото: Пресс-служба кардиоцентра

Врачи Центра высоких медицинских технологий Калининграда (кардиоцентр) провели уникальную операцию на открытом сердце 88-летнему пациенту - множественное аортокоронарное шунтирование через мини-доступ. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

- Такая операция уникальна для Калининградской области, и в масштабах страны проводятся только в нескольких клиниках, - подчеркнули в Центре. По словам врачей, у пациента из Пионерского – ишемическая болезнь сердца. Несколько лет назад появилась одышка, невозможность выполнять физическую нагрузку.

- В феврале этого года состояние ухудшилось. Мужчина обратился в поликлинику и в экстренном порядке бригадой скорой медицинской помощи доставлен в Центр, - прокомментировали обстоятельства медики. - Обследование показало серьезное поражение всех коронарных артерий. Единственный вариант спасти жизнь пациенту – это провести операцию аортокоронарного шунтирования.

- Но в силу возраста классическое коронарное шунтирование было связано с очень высоким риском. И тогда на консилиуме специалисты приняли решение о проведении операции миниинвазивного коронарного шунтирования, - отметили в центре.

- Мы всегда индивидуально подходим к каждому пациенту. Оцениваем все риски, выбираем технологию лечения. И неважно, сколько ему лет, какие есть сопутствующие заболевания: если есть возможность помочь – делаем все возможное - говорит заместитель главного врача Центра по хирургии Виктор Цой. – При этом главный приоритет - чтобы вмешательство было максимально безопасным и как можно менее травматичным для пациента.

Виктор Цой объяснил, почему проведенная операция считается уникальной.

- Нашему пациенту 88, мы провели ему операцию на работающем сердце, без искусственного кровообращения. Конечно, мы выполняли операции и пациентам более старшего возраста. Но если говорить о вмешательствах на открытом сердце - это, пожалуй, один из самых наших взрослых пациентов, - отметил Виктор Цой.

На днях, спустя менее трех недель, пациент выписался из кардиоцентра. Ему предстоит пройти реабилитацию в санатории.