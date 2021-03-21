В Калининграде появилась надежда на «реанимацию» столетней виллы на Чапаева

Вилла на Чапаева. Возможно, ее "реанимируют". Фото: СОЦСЕТИ

В Калининграде обсуждают выданное разрешение на проектирование работ по приспособлению объекта культурного назначения – виллы на улице Чапаева, 34 - к современному использованию. Об этом пишут в телеграм-канале «Прекрасное далеко».

- Наконец-то! Появилась надежда на реанимацию одной из красивейших вилл исторического района Амалиенау современного Калининграда. Речь идет об ОКН регионального значения «Вилла», 1905-1910 гг.» (Калининград, ул. Чапаева, 34), который в силу его некоторых стилистических особенностей часто ошибочно путают с расположенным рядом памятником «Здание японского консульства, начало ХХ века» (Калининград, ул. Закавказская, 14).

Источник сообщает, что «после долгих мытарств по перепродаже объекта у него, вроде бы, появился собственник, заинтересованный в восстановлении здания».

- В ноябре 2020 года выдано задание, а в начале марта текущего года – разрешение на проектирование работ по приспособлению ОКН к современному использованию. В ходе этих работ уже подготовлен проект предметов охраны памятника, - пишет автор канала.

Также наблюдатели за судьбой архитектурного прошлого Калининграда высказывают прогноз, что « таких «Наконец-то!» в этом году будет немало».