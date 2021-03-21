Алиханов анонсировал начало ремонта улицы Катина в Калининграде

. Фото: Правительство Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице в Инстаграме сообщил, что вот-вот начнется ремонт улицы Катина в Калининграде.

"Контракт подписан, работы начнут в ближайшие дни", - ответил Антон Алиханов, отвечая на вопрос одного из подписчиков.

Как пояснили в казенном учреждении "Центр торгов", контракт на реконструкцию улицы Катина заключен 15 марта 2021 года и все работы будут завершены к концу 2022 года. По информации издания "Клопс.Ru", стоимость ремонта участка длиной 2,1 километра составит более 295 млн рублей. Работы будет осуществлять "Совместное предприятие "Балтдормостстрой".