«Сквозь леса и поля Замланда»: в Калининграде потратят более 30 млн рублей на проект велодорожки Приморье - Балтийск

. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининградской области объявлен конкурс на проектирование второй очереди велодорожки, которая соединит Куршскую и Балтийскую косы. Соответствующий документ размещен на сайте госзакупок. Вторая очередь соединит северное побережье области (поселок Приморье) и Балтийск. Заказчиком выступает министерство по культуре и туризму Калининградской области.

Как сообщается, проект должен быть подготовлен в течение 320 календарных дней. Начальная цена контракта составляет 30,3 млн рублей. Длина участка - более 68 километров.

Компания-победитель обязана будет подготовить проект веломаршрута в единой стилистике с первой очередью (Куршская коса - Приморье). Кроме собственно велодорожки необходимо будет предусмотреть парковки для велосипедов и другие объекты инфраструктуры.